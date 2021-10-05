{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Белгородской области в результате пожара в жилом доме погибли два человека

В тушении принимали участие 23 человека

ТАСС, 5 октября. Два человека погибли при пожаре в жилом доме в городе Алексеевка (Белгородская область). Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.

"Двое погибших: мужчина, 1960 года рождения, и собственник помещения - женщина, 1940 года рождения", - сообщил представитель ведомства.

По информации областного управления МЧС, пожар произошел в ночь на 5 октября в доме по улице Павла Ющенко, его ликвидация заняла около часа. В тушении принимали участие 23 человека и семь единиц техники.

Теги
РоссияБелгородская область
В Кирове в результате пожара в инфекционной больнице погибли два человека
Еще шестерых удалось пасти
Читать полностью