В Белгородской области в результате пожара в жилом доме погибли два человека

ТАСС, 5 октября. Два человека погибли при пожаре в жилом доме в городе Алексеевка (Белгородская область). Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.

"Двое погибших: мужчина, 1960 года рождения, и собственник помещения - женщина, 1940 года рождения", - сообщил представитель ведомства.

По информации областного управления МЧС, пожар произошел в ночь на 5 октября в доме по улице Павла Ющенко, его ликвидация заняла около часа. В тушении принимали участие 23 человека и семь единиц техники.