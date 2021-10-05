СМИ: в результате наводнения в центральной части Мексики повреждены более 3,5 тыс. домов

МЕХИКО, 5 октября. /ТАСС/. Свыше 3,5 тыс. жилых домов в штате Керетаро в центральной части Мексики оказались под водой из-за разлива рек, вызванного сильными дождями. Об этом сообщила в понедельник вечером газета Milenio со ссылкой на местные власти.

Как заявил изданию губернатор региона Маурисио Кури, уже во вторник в регионе начнется оценка последствий ущерба. "Завтра 120 человек приступят к составлению списков, они увидят, сколько людей проживают там постоянно, сколько - арендуют жилье, мы посмотрим, какие у нас будут возможности, чтобы подобрать решение для каждого", - сказал политик. Ранее военнослужащие и спасатели эвакуировали из затопленных районов свыше 3 тыс. человек.

В начале сентября наводнения, причиной которых стали ливни, повредили десятки тысяч домов в граничащем с Керетаро штате Идальго. Самый значительный ущерб был нанесен городу Тула-де-Альенде, где в затопленной больнице погибли пациенты. Последствия разгула стихии затронули в общей сложности свыше 70 тыс. человек. В ликвидации ущерба были задействованы сотни спасателей, военнослужащих и бойцов Нацгвардии.