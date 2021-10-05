В Иркутской области пропала школьница

ИРКУТСК, 5 октября. /ТАСС/. Полиция и волонтеры ищут пропавшую в Иркутской области 12-летнюю школьницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"С сообщением об исчезновении двенадцатилетней школьницы обратилась мать девочки накануне вечером. По словам заявительницы, школьница днем ушла из дома в микрорайоне Западный поселка Хомутово и до настоящего времени не вернулась", - говорится в сообщении.

Приметы пропавшей: рост 155-160 см, среднего телосложения, русые волосы, прическа каре, голубые глаза.