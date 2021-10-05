В Приморье в результате пожара в жилом доме пострадали четыре человека

ТАСС, 5 октября. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в частном жилом доме в поселке Пограничный Приморского края. Все доставлены в районную больницу, сообщается на сайте территориального управления МЧС.

5 октября в 04:45 (21:45 мск понедельника) на пульт пожарно-спасательной службы Пограничного муниципального округа поступил сигнал, что в поселке Пограничный на улице Лазо горит частный жилой дом. <…> На пожаре пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Пожарные прибыли к месту происшествия через четыре минуты после вызова. В это время горели крыша и веранда дома. В 05:07 (22:07 мск) пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 8 кв. м.

На тушении были задействованы семь человек личного состава и две единицы техники.