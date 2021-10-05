Суд в Ижевске ограничил свободу мужчине, который написал оскорбления на флаге России

ТАСС, 5 октября. Суд в Удмуртии признал виновным в надругательстве над флагом РФ жителя Орловской области, который 12 июня написал на флаге России оскорбительные надписи и вывесил его на мосту. Ему назначено наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы, сообщает прокуратура республики.

"Как установлено судом, 12.06.2021 года подсудимый, находясь на территории г. Ижевска и имея при себе государственный флаг Российской Федерации, вывесил его на металлическую конструкцию, расположенную на мосту по улице Карла Маркса, нанес на государственный флаг Российской Федерации оскорбительные надписи, тем самым высказывая негативное отношение к органам государственной власти. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы", - говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

По данному факту в отношении 21-летнего жителя Орловской области было возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК РФ ("Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации"). В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал вину.