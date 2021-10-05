Власти Кировской области назвали вероятную причину пожара в ковидном госпитале

КИРОВ, 5 октября. /ТАСС/. Действия пациента, предварительно, стали причиной пожара в отделении инфекционной больницы в Кирове. Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Кировской области, в корпусе лечились больные с коронавирусом.

"5 октября в 01:53 в одной из палат на первом этаже двухэтажного 5-го корпуса для пациентов с COVID-19 основного инфекционного госпиталя произошло локальное возгорание. Вероятная причина возгорания - действия пациента", - говорится в распространенном сообщении.

Как пояснили ТАСС в Минздраве Кировской области, в палате не было никакой аппаратуры, в том числе аппаратов ИВЛ. В палате находились три пациента.

Всего в корпусе находились 43 пациента в тяжелом состоянии или состоянии средней тяжести, все они были эвакуированы в другие медучреждения. Восстановительные работы планируется завершить к концу дня.

По уточненным данным регионального ГУ МЧС, погибли двое мужчин. Всего на месте пожара работали 58 человек и 23 единицы техники.

Региональный следственный комитет уточняет, что действия одного из погибших больных могли привести к пожару в больнице. Также уточняется, что в огне погибли двое больных - 66-летний и 82-летний мужчины. Проводится доследственная проверка.