Движение на ТТК в Москве затруднено после столкновения пяти машин и автобуса

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Движение автотранспорта на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве затруднено из-за столкновения пяти машин и автобуса. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На Третьем транспортном кольце напротив владения 5/19 по улице Подвойского произошло ДТП с участием шести транспортных средств, в том числе автобуса. В результате перекрыты три полосы, движение затруднено", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Причины и обстоятельства устанавливаются.