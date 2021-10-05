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Движение на ТТК в Москве затруднено после столкновения пяти машин и автобуса

В результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Движение автотранспорта на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве затруднено из-за столкновения пяти машин и автобуса. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На Третьем транспортном кольце напротив владения 5/19 по улице Подвойского произошло ДТП с участием шести транспортных средств, в том числе автобуса. В результате перекрыты три полосы, движение затруднено", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Причины и обстоятельства устанавливаются.

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