Число пострадавших при пожаре в квартире на юге Москвы выросло до семи

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате пожара в квартире девятиэтажного жилого дома на юге Москвы выросло до семи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах информировал, что четыре человека пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. "По предварительным данным, в результате пожара пострадали семь человек, они переданы медикам для осмотра", - сказал собеседник агентства. По его словам, из дома были спасены 30 человек.

Пожар в квартире многоэтажного жилого дома в Сумском проезде произошел в ночь на 5 октября. Площадь пожара составила 30 кв. м.