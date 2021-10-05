На Камчатке возобновили поиски альпиниста, пропавшего на вулкане Ключевская сопка

ТАСС, 5 октября. Поиски альпиниста, потерявшегося в метель на вулкане Ключевская сопка, возобновили во вторник. Работы были приостановлены со 2 октября из-за плохой погоды и нулевой видимости, сообщается на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"Утром 5 октября продолжились поиски альпиниста, пропавшего на Ключевском вулкане. В связи с тем, что на самом исполине после прошедшего циклона сохраняется высокая опасность схода лавин, спасателями было принято решение обследовать прилегающую к вулкану территорию. Так, в настоящее время дежурная смена Усть-Камчатского филиала поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" обследует сейсмостанцию Апахончич. Кроме того, из Петропавловска-Камчатского в готовности к убытию находятся сотрудники краевого поисково-спасательного отряда", - говорится в сообщении.

Сообщение о пропаже альпиниста поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 1 октября. Как сообщил житель Свердловской области, 27 сентября он со своим товарищем начал восхождение к вершине Ключевского вулкана. На высоте около 4 тыс. метров погода испортилась, усилился ветер, началась сильная метель. Альпинисты выкопали в снегу убежище, где укрылись, а позже мужчины разделились.

Один из них начал спуск в сторону домика на высоту 2 550 метров, а другой, обойдя вершину, стал спускаться на перевал - на высоту 3 300 метров. Через два дня второй участник восхождения добрался до домика, но своего товарища там не встретил, сообщил об этом спасателям и запросил помощи. Мужчину эвакуировали в поселок Ключи, поиски второго альпиниста продолжались, пока позволяли погодные условия. Из-за сильной метели и нулевой видимости к вечеру 2 октября работы пришлось прекратить.

Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота - свыше 4,5 тыс. м. На вулкан ежегодно поднимаются десятки туристов.