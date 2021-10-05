СК просит заключить под стражу подозреваемого в убийстве трех девушек в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Гайский районный суд Оренбургской области рассмотрит ходатайство следствия с требованием заключить под стражу подозреваемого в убийстве трех девушек в местном общежитии 30-летнего Александра Лазарева, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Следователи просят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 26 суток, до 30 ноября, поскольку он ранее был судим за убийство. Эта судимость еще не погашена. Исходя из его характеристик, [следствие] считает, что подозреваемый может скрыться", - рассказала собеседница агентства о ходатайстве, поступившем в суд.

Как ранее рассказали ТАСС в пресс-службе суда, подозреваемый признал вину в убийстве на допросе. Обвинение ему еще не предъявлено.

30 сентября после тушения пожара в квартире жилого дома в Гае и во дворе были обнаружены тела трех девушек 17, 18 и 19 лет. По данным следствия, они приехали из Башкирии на учебу и проживали в съемной квартире. Накануне по подозрению в убийстве девушек был задержан Лазарев, ранее судимый за убийство директора бара "Апельсин" в Орске. Он отбыл за убийство 9,5 года колонии, два месяца назад освободился. Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России.