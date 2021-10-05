Женщина и ребенок погибли после пожара в Москве

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Женщина и ее малолетняя дочь погибли, еще одна девочка и пожилая женщина госпитализированы в результате пожара в девятиэтажном жилом доме на юге Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Ночью 5 октября в квартире одного из жилых домов, расположенного по Сумскому проезду в городе Москве, произошло возгорание. В результате которого погибла женщина 1980 года рождения и ее малолетняя дочь", - сказала она. Кроме того, по словам Ивановой, еще одна девочка 2017 года рождения и пожилая женщина госпитализированы с признаками отравления продуктами горения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ). "Следствие рассматривает различные версии возгорания, в том числе неисправность электропроводки", - добавила Иванова. В настоящее время обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Площадь пожара в квартире многоэтажного жилого дома в Сумском проезде составила 30 кв. м. Спасено 30 человек. Ранее в пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС сообщили, что пострадали семь человек, они переданы медикам для оказания помощи.