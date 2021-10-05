Дело возбудили после пожара в инфекционном отделении больницы Кирова

КИРОВ, 5 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после пожара в инфекционном отделении больницы Кирова. Об этом во вторник сообщили на сайте следственного управления СК РФ по Кировской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

Пожар в одной из палат на первом этаже двухэтажного пятого корпуса для пациентов с COVID-19 инфекционной больницы произошел в 01:53. Как пояснил министр здравоохранения региона Андрей Черняев, в палате загорелся матрац, вероятно, причиной стали действия одного из пациентов. В палате находились три пациента, двое из них - 66-летний и 82-летний мужчины - погибли.

Всего в корпусе находились 43 пациента в тяжелом состоянии или состоянии средней тяжести, 41 пациента эвакуировали бригадами скорой помощи в другие медучреждения. Восстановительные работы планируется завершить к концу дня. Проводится доследственная проверка. Также проверку начала прокуратура.