Губернатор Кировской области заявил о начале служебной проверки после пожара в госпитале

КИРОВ, 5 октября. Губернатор Кировской области Игорь Васильев поручил усилить контроль в учреждениях здравоохранения региона после пожара в отделении инфекционной больницы, где погибли два пациента. Будет проведено служебное расследование, сообщил Васильев в социальной сети " ВКонтакте ".

"Приношу соболезнования родным и близким погибших. По факту произошедшего будет проведено служебное расследование. Дал поручение максимально усилить контроль в учреждениях здравоохранения", - написал Васильев.

Он выразил благодарность сотрудникам госпиталя, которые оперативно отреагировали и начали тушить пожар огнетушителями до прибытия пожарных.

По данным регионального Минздрава, 5 октября в 01:53 в одной из палат на первом этаже двухэтажного пятого корпуса для пациентов с COVID-19 инфекционной больницы произошло возгорание. Как пояснил министр здравоохранения региона Андрей Черняев, в палате загорелся матрац. Вероятная причина возгорания - действия пациента. В палате находились три пациента, двое из них - 66-летний и 82-летний мужчины - погибли.

Всего в корпусе находились 43 пациента в тяжелом состоянии или состоянии средней тяжести, 41 пациента эвакуировали бригадами скорой помощи в другие медучреждения. Восстановительные работы планируется завершить к концу дня. Проводится доследственная проверка. Также проверку начала прокуратура.