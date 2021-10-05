В Мордовии задержали главу "КС Банка" Владимира Грибанова

ТАСС, 5 октября. Следственные органы Мордовии возбудили уголовное дело о фальсификации финансовых документов в отношении председателя правления лишенного лицензии АО "КС Банк" Владимира Грибанова. Подозреваемый задержан, сообщили на сайте СК РФ.

"По материалам УФСБ России по Республике Мордовия в отношении фактического руководителя и председателя правления АО "КС Банк" Владимира Грибанова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.1 УК РФ ("Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации"). Председатель правления банка задержан в качестве подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с января 2019 года по август 2021 года руководство банка вносило в отчетность, ежемесячно предоставляемую в Центральный банк Российской Федерации, недостоверные сведения о сделках, обязательстве, имуществе и финансовом положении банка, что привело к отзыву лицензии у АО "КС Банк" и назначению временной администрации по управлению банком.

Следователи и сотрудники УФСБ провели обыски по различным адресам, в том числе в банке. Изъята необходимая документация.