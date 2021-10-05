Против водителя автомобиля каршеринга, пьяным устроившего ДТП на МКАД, возбудили дело

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя автомобиля каршеринга, устроившего пьяным ДТП на МКАД, где погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В отношении виновника ДТП, водителя автомобиля краткосрочной аренды, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). В настоящее время он задержан", - сказали в пресс-службе.

В ночь на 4 октября на внешней стороне 8-го км МКАД автомобиль каршеринга "Фольксваген-Поло" столкнулся с "Киа-Рио", стоявшем на четвертой полосе после мелкого ДТП, а водитель, по предварительным данным, вышел из машины осмотреть повреждения. В результате аварии автомобиль "Киа" по инерции сбил стоящего дороге мужчину и врезался в "Тойоту". Также был поврежден двигавшийся в левом ряду автомобиль "Рено-Каптюр". В результате ДТП 27-летний мужчина-пешеход от полученных травм погиб на месте аварии, три пассажира автомобиля "Фольксваген" с травмами различной степени тяжести госпитализированы, один из них (женщина)находится в коме.

По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водитель автомобиля каршеринга находился в состоянии опьянения (0,47 промилле). В отношении него составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".