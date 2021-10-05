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Дело об убийстве трех девушек в Оренбургской области.
Дело об убийстве трех девушек в Оренбургской области.
Дело об убийстве трех девушек в Оренбургской области.
Дело об убийстве трех девушек в Оренбургской области.
Дело об убийстве трех девушек в Оренбургской области.

Дело об убийстве трех девушек в Оренбургской области. Главное

Александр Лазарев (слева)
© Пресс-служба Следственного комитета РФ по Оренбургской области/ТАСС

5 октября подозреваемый в убийстве трех девушек в Оренбургской области признал вину. 

ТАСС собрал факты об этом деле.

  • 30 сентября после тушения пожара в квартире жилого дома в Гае и во дворе обнаружили тела трех девушек 17, 18 и 19 лет. По данным следствия, девушки приехали из Башкирии учиться и проживали в съемной квартире.
  • Было возбуждено дело по статье об убийстве двух и более лиц. 
  • Предполагаемое орудие преступления - это кухонный нож, который нашли на месте. 
  • Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль. 
  • Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о лицах, причастных к убийству. 
  • Подозреваемого установили 3 октября и задержали в тот же день в Орске. Он пытался угнать автомобиль и оказал сопротивление полиции. 
  • Предполагаемым преступником оказался 30-летний Александр Лазарев. Ранее был судим за убийство директора бара "Апельсин" в Орске в феврале 2012 года. Он отбыл за убийство 9,5 года колонии, два месяца назад освободился. Также ранее Лазарев был осужден за разбой и освобожден досрочно.
  • Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность подозреваемого к совершению преступления. 
  • 5 октября Лазарев признал вину в убийстве на допросе. 
  • Возбуждены новые уголовные дела по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней"), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенные в том числе в отношении несовершеннолетней"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба"), ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем").
  • Следствие ходатайствует об аресте Александра Лазарева до 30 ноября. 
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