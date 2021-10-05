Дело об убийстве трех девушек в Оренбургской области. Главное

5 октября подозреваемый в убийстве трех девушек в Оренбургской области признал вину.
ТАСС собрал факты об этом деле.
- 30 сентября после тушения пожара в квартире жилого дома в Гае и во дворе обнаружили тела трех девушек 17, 18 и 19 лет. По данным следствия, девушки приехали из Башкирии учиться и проживали в съемной квартире.
- Было возбуждено дело по статье об убийстве двух и более лиц.
- Предполагаемое орудие преступления - это кухонный нож, который нашли на месте.
- Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль.
- Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о лицах, причастных к убийству.
- Подозреваемого установили 3 октября и задержали в тот же день в Орске. Он пытался угнать автомобиль и оказал сопротивление полиции.
- Предполагаемым преступником оказался 30-летний Александр Лазарев. Ранее был судим за убийство директора бара "Апельсин" в Орске в феврале 2012 года. Он отбыл за убийство 9,5 года колонии, два месяца назад освободился. Также ранее Лазарев был осужден за разбой и освобожден досрочно.
- Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность подозреваемого к совершению преступления.
- 5 октября Лазарев признал вину в убийстве на допросе.
- Возбуждены новые уголовные дела по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней"), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенные в том числе в отношении несовершеннолетней"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба"), ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем").
- Следствие ходатайствует об аресте Александра Лазарева до 30 ноября.