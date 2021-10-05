Сотрудника мэрии Новосибирска осудили на 5 лет колонии за взятку 110 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 5 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска признал виновными Игоря Леончикова и Александра Гончарова, которые, будучи сотрудниками мэрии города, получили взятку за выдачу разрешений на проведение земляных работ и взаимодействие с контролирующими органами. Суд приговорил Леончикова к 5 годам лишения свободы в колонии, а Гончарова - к 4,5 года условно. Об этом сообщается во вторник на сайте суда.

Как сообщали ранее в прокуратуре Новосибирской области, Леончиков, на тот момент занимавший должность председателя комитета мэрии по выдаче разрешений на проведение земляных работ, и Гончаров, работавший экспертом комитета, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили взятку в размере 110 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности организации, которая провела земляные работы для сооружения павильона без получения разрешения на них.

"Гончаров А. И. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 ч. 5 п. "а" УК РФ ("Получение взятки, в значительном размере, за незаконное бездействие, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), ему назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ сроком 4 года 6 месяцев, со штрафом в размере однократной суммы взятки, то есть в сумме 110 000 рублей. <...> Наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года", - говорится в сообщении.

В суде добавили, что второй фигурант уголовного дела - Игорь Леончиков - также признан виновным в получении взятки. Ему назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ сроком 5 лет, со штрафом в размере пятикратной суммы взятки (550 тыс. рублей), с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на муниципальной службе сроком пять лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.