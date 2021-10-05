Суд решит вопрос о продлении ареста обвиняемому в нападении на школу в Казани 7 октября

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в четверг, 7 октября, рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в гимназии в Казани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Рассмотрение постановления следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Галявиева до 11 января 2022 года состоится в Басманном суде Москвы 7 октября в 14:00 мск", - сказала представитель суда.

В настоящее время обвиняемый находится на психиатрической экспертизе в Санкт-Петербурге. Ранее Галявиев был в московском институте скорой помощи им. В. П. Сербского.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек, 23 пострадали. Галявиев был арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц.

По делу о стрельбе в школе суд Казани также отправил под домашний арест Сергея Иванова - директора фирмы ООО "Ваша безопасность", которая занималась системой контроля в школе. Следствие уверено, фирма Иванова не оказала школе необходимые услуги. 42-летнего генерального директора обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

В новость внесена правка (10:57 мск) - уточняется фамилия во втором абзаце, верно - Галявиев