Жителя Иркутской области осудили за убийство четырехлетней девочки в 2004 году

ИРКУТСК, 5 октября. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил к 10 годам лишения свободы мужчину, который в 2004 году убил четырехлетнюю девочку. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области.

"Установлено, что 24 июня 2004 года в дневное время осужденный в компании знакомых распивал спиртные напитки на территории поселка Утулик Слюдянского района. Затем они проехали в район базы отдыха, где на дороге им встретилась четырехлетняя девочка. Водитель автомобиля посадил ребенка в салон. Пока его знакомые продолжили распивать алкоголь, мужчина увел девочку в лес, где убил ее. <…> Приговором суда с учетом мнения государственного обвинителя ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Преступление долго время оставалось нераскрытым. В ходе работы по изучению уголовных дел прошлых лет было возобновлено производство предварительного следствия. Правоохранительным органам удалось установить местонахождение ключевых свидетелей, после допроса которых была установлена причастность жителя Слюдянского района к исчезновению ребенка. В 2020 году подозреваемого задержали и арестовали.