Полиция в Ивановской области задержала экс-сотрудника УФСИН по подозрению в педофилии

ИВАНОВО, 5 октября. /ТАСС/. Ивановская полиция задержала 37-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки, рассказали журналистам во вторник в пресс-службе УМВД по региону. Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону, задержанным оказался 37-летний житель Кинешмы, который ранее работал в УФСИН.

"Сотрудники полиции нашли и обезвредили <...>. На днях мы его давали в розыск, вот результат", - сообщили в полиции.

По данным полиции, в августе этого года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Кинешемский" поступило сообщение о том, что жертвой сексуального насилия стала малолетняя жительница города. По данному факту следственным управлением СК по Ивановской области было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ.

"Сотрудники полиции опросили значительный круг граждан, проживающих в районе преступления, выяснили приметы человека, совершившего нападение. Были получены кадры с камер видеонаблюдения, в объектив которых попал вероятный преступник. В ходе дальнейших оперативно-технических мероприятий личность подозреваемого в совершении этого преступления оперативными работниками УМВД России по Ивановской области установлена", - сообщили в полиции.

Как уточнили ТАСС в региональном управлении СК, задержанный ранее являлся сотрудником УФСИН. "В настоящий момент по решению суда мужчина арестован", - сообщил собеседник агентства.