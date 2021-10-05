Экс-главу Владивостока Олега Гуменюка арестовали по делу о взятках

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Суд во Владивостоке во вторник заключил под стражу на два месяца бывшего мэра города Олега Гуменюка в рамках возбужденного в отношении него дела о взятке в размере почти 20 млн рублей. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по Приморскому краю Аврора Римская.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказала Римская.

Гуменюк подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей.

В мае сотрудники регионального следственного управления СК проводили обыски дома у Гуменюка, тогда источник ТАСС в правоохранительных структурах Приморья сообщал, что экс-мэр Владивостока проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о получении взятки в отношении должностного лица муниципального бюджетного учреждения Владивостока "Некрополь".

Гуменюк стал исполняющим обязанности главы администрации Владивостока 22 декабря 2018 года, до этого он был руководителем хозяйственного управления администрации Приморского края. Дума города 28 марта 2019 года избрала его на пост мэра. После осмотра городских объектов вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко 18 мая 2021 года Гуменюк сообщил о решении уйти в отставку. Дума Владивостока 27 мая приняла решение о досрочном прекращении полномочий Гуменюка по его собственному желанию. Пост мэра Владивостока после этого занял Константин Шестаков.