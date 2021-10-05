В Минске возбудили дело против гражданина РФ за оскорбление замгенпрокурора Белоруссии

МИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту оскорбления заместителя генерального прокурора Белоруссии возбуждено в отношении гражданина Российской Федерации. Об этом сообщила во вторник Генеральная прокуратура Белоруссии.

"Управление собственной безопасности Генеральной прокуратуры возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 369 УК, в отношении гражданина Российской Федерации Т., 1980 года рождения, который в телеграм-канале "Каратели Беларуси" опубликовал оскорбительный комментарий в отношении заместителя генерального прокурора Республики Беларусь в связи с выполнением им служебных обязанностей", - отмечается в сообщении ведомства в его телеграм-канале.