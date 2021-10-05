На федеральной трассе в Сочи восстановили движение после оползня

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Режим реверсивного движения снят в районе Мамайского перевала на федеральной трассе А-147 Джубга - Сочи после оползня. Однако на дороге появляются новые трещины, которые пока не влияют на движение транспорта, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье".

Накануне реверсивное движение было организовано на участке федеральной трассы Джубга - Сочи, где в понедельник вечером произошла просадка дорожного полотна. Кроме того, на участке было ограничено движение грузовых транспортных средств.

"Проведены мероприятия, направленные на первоначальную ликвидацию последствий и обеспечение беспрепятственного и безопасного проезда транспорта", - приводит пресс-служба слова заместителя начальника ФКУ "Черноморье" Сергея Нефедова.

Уточняется, что режим реверсивного движения снят, ограничения на проезд грузового транспорта также сняты. При этом, как уточнили в пресс-службе, на дороге ниже пострадавшего участка в сторону Дагомыса появляются продольные трещины в проезжей части, пока не влияющие на проезд. Проводятся изыскательские работы.