Губернатор Калифорнии ввел режим ЧП из-за разлива нефти у берегов штата

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в понедельник о введении режима чрезвычайного положения в округе Ориндж в связи с разливом нефти у берегов этого штата.

"В штате предпринимаются меры для устранения бюрократических формальностей и мобилизации всех имеющихся ресурсов на защиту общественного здоровья и окружающей среды, - говорится в обнародованном заявлении губернатора. - По мере того, как Калифорния продолжает лидировать среди других штатов в постепенном отказе от использования ископаемого топлива и в противодействии вызываемому климатическими изменениями кризису, произошедший инцидент является напоминанием о том, как дорого обходится населению и окружающей среде [использование] ископаемого топлива".

В минувшее воскресенье у побережья округа Ориндж была зафиксирована крупная утечка нефти, вызванная, как сообщил телеканал CNN, аварией на нефтепроводе компании Amplify Energy. В прибрежную акваторию, предположительно, попало более 3 тыс. баррелей нефти. По словам представителя округа Кэтрин Фоули, утечка уже привела к гибели многих птиц и видов рыб. Национальный совет по безопасности на транспорте США направил специалистов для расследования произошедшего. В целях предосторожности власти отменили проведение запланированного на выходные авиашоу, местным жителям рекомендовано избегать зоны экологического бедствия.

В соответствии с введенным режимом ЧП власти координируют усилия всех чрезвычайных служб и Береговой охраны США с целью минимизации негативных последствий разлива нефти, материальный ущерб которого пока оценивается.