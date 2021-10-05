Porsche, попавший 2 октября в ДТП на Сретенке в Москве, угнали с парковки

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после информации о том, что автомобиль Porsche, который 2 октября врезался в здание на улице Сретенке в центре Москвы, был угнан с парковки. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичной ГУ МВД России.

"Вечером 4 октября в полицию обратился юрист одной из столичных компании, интересы которой он представляет. По его словам, 1 октября с парковки на Цветном бульваре мужчина забрал принадлежащий компании автомобиль "Порше-Кайен", не имея на то законных оснований", - сказал собеседник агентства, отметив, что такими действиями компании нанесен ущерб в 1 млн рублей.

В ночь на 2 октября Porsche врезался в дом номер 18/4 по улице Сретенке. После оформления ДТП машина была помещена на специальную стоянку, а сидевший за рулем госпитализирован. Полиция по данному факту начала проверку.