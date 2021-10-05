В Московском регионе пресечена деятельность экстремистской организации "Нурджулар"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Правоохранители пресекли в Московском регионе деятельность запрещенной в РФ экстремистской организации "Нурджулар", которая вербовала студентов в свои ряды. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-центре МВД России.

"На территории столичного региона пресекли деятельность управляющего центра разветвленной сети законспирированных ячеек запрещенной международной экстремистской организации "Нурджулар" (запрещена в РФ). По имеющейся информации, функционеры указанной организации предпринимали активные попытки создания многоуровневой системы продвижения своей радикальной идеологии на территории России. В этих целях они подбирали и вербовали новых участников, в первую очередь из среды студенческой молодежи Москвы", - сказали в пресс-центре.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации). "В настоящее время установлен и задержан ряд подозреваемых, которые в ближайшее время будут доставлены в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий", - сказала она.

Участники "Нурджулар" отбирали студентов для дальнейшего прохождения подготовки в религиозных центрах в одной из зарубежных стран, а также методически обеспечивали и координировали ячейки в российских регионах. "В ходе проведенных мероприятий сотрудники ГУПЭ МВД России во взаимодействии с представителями ФСБ России задокументировали проведение более 250 собраний (дарсов) ячеек по изучению идеологических основ "Нурджулар", а именно литературы, внесенной в федеральный список экстремистских материалов", - рассказали в пресс-центре МВД. В ГСУ СК добавили, что собрания проходили в период с декабря 2019 по январь 2020 года в одной из квартир по улице Вавилова, где участники организации изучали экстремистскую литературу.

Полицейские совместно с оперативными сотрудниками ФСБ России, следователями СК при силовой поддержке Росгвардии в рамках единого оперативного замысла в Москве и области провели обыски по 12 адресам, где и были задержаны несколько подозреваемых.