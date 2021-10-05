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В Подмосковье эвакуируют Российский университет кооперации из-за угрозы взрыва

На месте работают кинологи

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Эвакуация студентов и преподавателей проводится из Российского университета кооперации в Мытищах из-за поступившей угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"От неизвестного в университет поступило сообщение о минировании. В настоящее время проводится эвакуация из здания. На месте работают кинологи", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что правоохранители проверяют информацию о якобы готовящемся нападении на Российский университет кооперации в Мытищах. Информация об этом поступила от заведующего кафедрой. Он сообщил, что готовится нападение с применением оружия, проводится проверка.

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