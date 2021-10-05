Пожарные предотвратили гибель множества людей при пожаре в доме на юге Москвы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пожарным удалось предотвратить более тяжелые последствия пожара в жилом доме на юге Москвы в минувшей ночью, где погибли женщина и ребенок. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

По словам собеседника агентства, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений открытое горение наблюдалось в одной из квартир на втором этаже девятиэтажного жилого дома на Сумской улице, все было в дыму, на верхних этажах люди просили о помощи. "Жильцы оказались заблокированы в своих квартирах, из-за сильного задымления не могли самостоятельно открыть дверь пожарным. Не теряя драгоценных минут, огнеборцы стали вскрывать двери при помощи аварийно-спасательных инструментов. Было создано 10 звеньев газодымозащитной службы, которые в условиях плотного задымления и высокой температуры на лестничной клетке с помощью спасательных устройства "Феникс", выводили людей на улицу", - рассказали в МЧС.

Одновременно с использованием трехколенной лестницы через окно спасали людей с третьего этажа. С противоположной стороны здания на уровне четвертого и пятого этажей пожарные вытащили еще нескольких человек. Всего же пожарные спасли 30 человек, тем самым предотвратив гибель значительную людей.

В ночь на 5 октября в квартире одного из жилых домов в Сумском проезде в Москве произошел пожар на площади 30 кв. м. Погибли женщина 1980 года рождения и ее малолетняя дочь, еще одна девочка 2017 года рождения и пожилая женщина госпитализированы с признаками отравления продуктами горения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ).