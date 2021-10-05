На производстве бытовой химии на Кубани изъяли 40 тыс. литров фальсифицированного алкоголя

КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили подпольный цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции на территории предприятия по производству бытовой химии в Абинске. Изъято более 40 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, сообщили журналистам в УФСБ России по Краснодарскому краю во вторник.

"Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в г. Абинске обнаружено и изъято из незаконного оборота более 40 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, в том числе в виде готовой продукции под различными известными торговыми брендами водки, виски, коньяка", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что подпольный цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции находился на территории производства бытовой химии и средств дезинфекции. Изъятая продукция направлена на экспертизу, устанавливаются лица, причастные к незаконному обороту продукции, вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться по итогам проведения экспертизы.