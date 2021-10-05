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ФСИН проверяет информацию СМИ о пытках в тюремной больнице в Саратовской области

В сеть попало видео об издевательствах над якобы заключенным
© Евгений Епанчинцев/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний проверяет информацию о пытках заключенных в туберкулезной больнице в Саратовской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ФСИН.

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Ранее портал Gulagu.net опубликовал видеозапись об издевательствах над якобы заключенным, который содержался в больнице. "В сети интернет была опубликована видеозапись с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины. Автор публикации утверждает, что данная видеозапись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. Для проверки достоверности информации в Саратовскую область директором ФСИН России Александром Калашниковым была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России", - говорится в сообщении.

Проверка находится на особом контроле руководства ФСИН.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Саратовской области Денис Соболев сообщил ТАСС, что ситуация также взята на контроль ОНК. "Мы выезжали в ОТБ-1 неоднократно, жалоб от заключенных не поступало. Физическое воздействие на заключенных не допустимо. Мы держим ситуацию не контроле", - сказал он.
 

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