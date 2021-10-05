Подозреваемый в убийстве трех девушек в Оренбургской области заключен под стражу

ОРЕНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Гайский городской суд Оренбургской области арестовал Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трех девушек, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Оренбургской области.

"По ходатайству следствия в отношении Лазарева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в областной прокуратуре, мера пресечения избрана до 30 ноября 2021 года.

Он также признался в убийстве и угоне автомобиля, но отрицает свою причастность к изнасилованию и поджогу, сообщили ТАСС в Гайском городском суде области, который решал вопрос об избрании ему меры пресечения. "Согласно материалам дела, он признал свою вину в убийстве и угоне. В поджоге и изнасиловании вину не признает", - рассказала собеседница агентства.

В СК ранее сообщили, что в отношении Лазарева, помимо дела об убийстве, возбуждены также дела об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога, а также о неправомерном завладении автомобилем.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку одна из убитых девушек не достигла совершеннолетия.

Защита не намерена обжаловать решение суда о заключении под стражу, заявила журналистам его адвокат Ирина Санжиева. "Лазарев допрошен в качестве подозреваемого. <…> Изнасилование отрицает. <…> Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обжаловать данное постановление не планируем", - сказала она. Связь между студентками медицинского колледжа и подозреваемым в их убийстве Александром Лазаревым была добровольной, сказала Санжиева со ссылкой на своего подзащитного.

"Лазарев признает себя виновным частично. <...> Изнасилование отрицает, по его словам, контакты были добровольными со стороны погибших", - рассказала Санжиева.

Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России.