Задержана глава горсовета Евпатории Олеся Харитоненко

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 октября. Правоохранители провели обыски в городском совете Евпатории и задержали его председателя Олесю Харитоненко, сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"В горсовете проводятся обысковые мероприятия. В кабинете Харитоненко. Она задержана. Где-то в 15:00 мск суд изберет ей меру пресечения", - сказал собеседник агентства.

По его сведениям, также обыски проходят в администрации Евпатории. Как отметил источник в правоохранительных органах региона, силовики проводят следственные действия и с главой администрации города Романом Тихончуком. "Обыски проводят в городской администрации у Тихончука. Возможно, будут по месту жительства [председателя горсовета Олеси] Харитоненко. С Тихончуком в настоящее время проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства.

Как отмечает собеседник агентства, задержание Харитоненко связано с переводом земли из рекреационной зоны для строительства многоэтажки.

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