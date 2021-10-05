Прокурор потребовал 20 лет колонии для фигуранта дела об убийстве студента в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Гособвинение потребовало приговорить безработного жителя Волгограда Виталия Васильева, обвиняемого в убийстве иностранного студента по мотивам национальной ненависти, к 20 годам колонии строгого режима. Об этом во вторник сообщила журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Сегодня в Волгоградском облсуде состоялись судебные прения по уголовному делу по факту убийства иностранного студента. Свою позицию озвучила сторона обвинения. Прокурор просил признать подсудимого виновным по п. "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство по мотиву национальной ненависти"), ч. 1 ст. 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия") и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на полтора года и штрафом в размере 150 тыс. рублей", - сказала она.

Представитель потерпевшей стороны просил назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы и удовлетворить гражданский иск на сумму 2 млн рублей. Следующее судебное заседание назначено на 10:30 мск 12 октября. Свою позицию в прениях выскажет сторона защиты, добавила Вальковская.

В ночь на 13 июня в Ворошиловском районе Волгограда было обнаружено тело студента первого курса Волгоградского медуниверситета Тимура Гаврилова, гражданина Азербайджана. Он умер от множественных проникающих колото-резаных ран, по факту убийства было возбуждено уголовное дело. Васильев был задержан в Смоленске, по данным следствия, он собирался скрыться от правоохранительных органов в Белоруссии. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пообещал заплатить 1 млн рублей за помощь в раскрытии преступления, вознаграждение получил житель Волгограда, который помог установить местонахождение Васильева.

По данным следствия, Васильев незаконно хранил арсенал оружия (карабин, переделанный под боевой, и несколько холостых патронов) в гараже у своего двоюродного брата. После убийства студента, по данным СК, он попросил родственника спрятать оружие в яме на пустыре. Позже следователи нашли этот тайник.