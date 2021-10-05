Прокуратура внесла представление врио главы УФСИН Тюменской области за побег осужденного

ТЮМЕНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Прокуратура Тюменской области внесла представление врио начальника УФСИН по региону после побега осужденного. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры региона во вторник

"Проведенная прокуратурой области проверка показала, что администрацией колонии не было принято достаточных мер к соблюдению требований закона при обеспечении режима в колонии. В связи с этим в адрес врио начальника УФСИН России по Тюменской области внесено представление для принятия мер по недопущению подобного впредь. В настоящее время администрацией колонии приняты дополнительные меры по соблюдению режимных требований", - указано в сообщении.

Кроме того, прокуратура Ленинского округа Тюмени утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении самого осужденного ИК-2. Санкция ч. 1 ст. 313 УК РФ ("Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи") предусматривает принудительные работы на срок до четырех лет или лишение свободы на аналогичный срок.

Согласно материалам уголовного дела преступник с ноября 2012 года отбывал наказание в ИК №2 в Тюмени за тяжкие и особо тяжкие преступления. В феврале текущего года мужчину по постановлению Ленинского районного суда перевели на участок колонии-поселения при колонии. Однако 15 сентября 2021 года осужденный сбежал при работе на автомойке, куда он прибыл в сопровождении сотрудника колонии. 18 сентября беглеца задержали в Перми.