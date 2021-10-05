Испания выдала РФ бизнесмена, присвоившего 400 млн рублей на строительстве к Олимпиаде

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Испания выдала России предпринимателя, который присвоил почти 400 млн рублей при строительстве очистных сооружений в Краснодарском крае в рамках подготовки в Сочи к Олимпиаде. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Испании экстрадирован гражданин одного из сопредельных государств Иван Вандышев. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, - сказала она. - В феврале минувшего года обвиняемый задержан на территории Испании и сегодня передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву".

Как отметила Волк, по данным следствия, в 2013 году компания, фактическим руководителем которой являлся Вандышев, заключила государственный контракт подряда строительства очистных сооружений в Краснодарском крае по целевой программе "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта". "Согласно условиям договора, для проведения необходимых работ заказчик перевел на счета подрядчика в качестве аванса более 1,2 млрд рублей. Предварительно установлено, что Вандышев путем внесения в документы недостоверных сведений о стоимости оборудования вывел из оборота компании и присвоил почти 400 млн рублей", - добавила официальный представитель МВД.