Четыре рейса, следующие в Геленджик, направили на запасной аэродром из-за сильного ветра

КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Сильный ветер стал причиной направления четырех авиарейсов, следовавших в аэропорт Геленджика, на запасные аэродромы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла во вторник.

"Из-за погодных условий, северо-восточного ветра с порывами до 20 м/с, в работе аэропорта Геленджик произошли изменения. По решению экипажей воздушных судов на запасной аэродром направлено четыре рейса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы следовали в Геленджик из Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы. С вылетающими пассажирами работают представители авиакомпаний.

Как сообщалось ранее во вторник, мэр Новороссийска Игорь Дяченко предупредил, что в городе ожидается сильный штормовой ветер до 25 м/с с порывами до 32 м/с. Также сообщалось, что восемь частных домов и дорога попали в зону оползня, который был вызван сильным дождем в селе Сергей-Поле в Сочи. Власти эвакуируют жителей в пункты временного размещения. Также, по информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, повреждения отмечаются в переулке Виноградный в центральном районе Сочи и в селе Нижняя Шиловка в Адлерском районе. Накануне вечером просадка дорожного полотна с образованием двух поперечных трещин произошла на участке трассы Джубга - Сочи в районе Мамайского перевала, организованно реверсивное движение.

По информации синоптиков, во вторник сильные дожди в Краснодарском крае продолжатся. Однако в среду и четверг на территории региона прогнозируется облачная погода с минимальным количеством осадков.