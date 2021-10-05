В Калининградской области задержали вымогателей, похитивших человека и 40 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Двое злоумышленников, представившись сотрудниками правоохранительных органов, похитили жителя Калининграда и с угрозами завладели его криптовалютой и около 40 млн рублей с банковских счетов. Вымогатели задержаны, им предъявлено обвинение в похищении человека из корыстных побуждений, сообщается во вторник на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц из корыстных побуждений"). Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено двум ранее несудимым жителям Советска (Калининградская область - прим. ТАСС) 27 и 38 лет", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 27 сентября на улице Марата в Калининграде обвиняемые с применением силы, представившись сотрудниками правоохранительных органов, усадили в автомобиль 28-летнего калининградца и, надев на голову тканевый мешок, отвезли его в город Советск, где удерживали в квартире одного из обвиняемых на протяжении практически двух суток. Как полагает следствие, путем угроз обвиняемые добились от потерпевшего передачи им паролей от электронного кошелька, на котором хранились цифровые денежные средства, а также паролей от банковских приложений, после чего похитили криптовалюту, а также деньги в иностранной валюте с его расчетных счетов на сумму около 40 млн рублей.

После этого обвиняемые ввели мужчине медицинские препараты, вывезли в лесной массив, где оставили в бессознательном состоянии. Придя в себя, мужчина сумел добраться до близлежащего дома, обратился за помощью и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Личности злоумышленников были установлены следователями регионального управления СКР в сотрудничестве с оперативниками УУР УМВД РФ по Калининградской области. Они задержаны, по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им может грозить до 12 лет лишения свободы.

По уголовному делу ведется следствие. Часть похищенных денег в размере около $70 тыс. возвращена потерпевшему.