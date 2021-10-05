В главке СК по Петербургу после приговора экс-следователю проведут служебную проверку

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в подразделении, расследовавшем хищение и мошенничество со стороны бывшего следователя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным СК, бывший старший следователь второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ по Санкт-Петербургу на своей должности с 25 февраля по 2 марта 2016 года похитил около 10 кг наркотиков, изъятых как вещественные доказательства. Кроме того, он представил в жилищную комиссию в петербургский главк СК подложные договоры найма жилого помещения и их копии, а также соответствующие заявления, содержащие заведомо ложные сведения о якобы наличии у него права на получение денежной компенсации за наем жилого помещения. Таким образом, с декабря 2012 года по август 2016 года он получил и похитил в общей сумме 645 тыс. рублей. Накануне по приговору суда он был освобожден по отбытию наказания и выпущен из-под стражи.

В этой связи Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального главка Марине Парастаевой доложить о представленных в суд доказательствах по уголовному делу в отношении экс-следователя. "Председатель СК России затребовал от руководства подразделения подробный доклад о ходе расследования указанного уголовного дела, собранных доказательствах и причинах длительности сроков следствия. Одновременно с этим глава ведомства поручил провести служебную проверку в подразделении, где осуществлялось расследование хищения наркотических средств и мошенничества", - сообщили в ведомстве.