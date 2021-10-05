Пожар в больнице Кирова возник из-за неосторожного обращения с огнем одним из пациентов

КИРОВ, 5 октября. /ТАСС/. Пожар в инфекционном отделении больницы Кирова, где погибли два человека, возник из-за неосторожного обращения с огнем одним из пациентов. Об этом сообщили на сайте СК РФ.

Пожар в одной из палат на первом этаже двухэтажного корпуса для пациентов с коронавирусом произошел во вторник в 01:53, загорелся матрац. В палате находились три пациента, двое из них - 66-летний и 82-летний мужчины - погибли. Всего в корпусе находились 43 пациента в тяжелом состоянии или состоянии средней тяжести, 41 пациента эвакуировали бригадами скорой помощи в другие медучреждения.

"Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем одним из погибших больных", - говорится в сообщении. По данным ведомства, ход расследования возбужденного по факту пожара дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Проводится доследственная проверка. Также проверку начала прокуратура.

Восстановительные работы в больнице планируется завершить к концу дня.