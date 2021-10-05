Жителя Краснодара приговорили к восьми годам колонии за торговлю наркотиками

КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Ейский городской суд признал виновным жителя Краснодара, задержанного сотрудниками УФСБ России по подозрению в покушении на сбыт наркотиков путем закладок, за которые он получал оплату в криптовалюте. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда во вторник.

"Ейским городским судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Краснодара 1975 г. р., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере"; "Финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления <...>"). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также он оштрафован на 100 тыс. рублей. В материалах приговора говорится, что мужчина в 2020 году оборудовал тайные закладки с наркотическими средствами, в качестве оплаты он получал деньги в криптовалюте Bitcoin, переводил ее в рубли через электронные кошельки, в итоге легализовал более 112 тыс. рублей.