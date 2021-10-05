Суд в Москве продлил домашней арест девушке, которая залезла с арбалетом на дерево в парке

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы продлил домашний арест москвичке Ольге Кузьминой, которая залезла с арбалетом в руках на дерево в Бабушкинском парке Москвы в знак протеста против строительства жилого комплекса. Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Сергей Тельнов.

"Моей подзащитной Кузьминой продлен срок домашнего ареста до 9 ноября. Конечно, мы с моей подзащитной с этим не согласны и обжалуем это решение", - сказал он. Кузьминой ранее было предъявлено обвинение по. ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Инцидент произошел 9 августа. Женщина залезла на верхушку дерева в парке на улице Менжинского в Москве и игнорировала призывы полиции и сотрудников МЧС слезть. По информации различных Telegram-каналов, таким образом женщина протестовала против строительства дома около парка. Ее сняли с помощью пожарной лестницы, после чего сотрудники полиции увезли ее в отделение. В руках у нее был спортивный арбалет, однако он находился в чехле.

Бабушкинский суд Москвы признал ее виновной по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение требованию сотрудника полиции") и назначил шесть суток административного ареста. После этого экоактивистка стала фигурантом уголовного дела о хулиганстве и отправлена под домашний арест.