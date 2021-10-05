Лжесотрудники банка выманили у жителя ХМАО более 4,3 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 октября. /ТАСС/. Неизвестные под видом сотрудников службы безопасности банка выманили у жителя Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ) свыше 4,3 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.

"Следственным отделением ОМВД России по Когалыму возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). В настоящий момент правоохранителями устанавливаются лица, причастные к данному преступлению", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в полицию обратился 49-летний житель Когалыма. Он рассказал, что ему несколько раз звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они убедили его, что на него пытаются оформить кредит, а для предотвращения мошеннических действий потерпевшему необходимо обратиться в банк и оформить "зеркальный" кредит. Мужчина выполнил указания звонивших и после получения кредитных средств обналичил более 4,3 млн рублей, которые перечислил на различные счета, указанные по телефону, произведя несколько транзакций.