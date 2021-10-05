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Генпрокуратура РФ проверит соблюдение прав осужденных в колониях УФСИН Саратовской области

Также проверят уровень безопасности заключенных

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ организовала проверку соблюдения прав осужденных и их безопасности в учреждениях УФСИН по Саратовской области. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал видеозапись об издевательствах над заключенным, который содержался в тюремной туберкулезной больнице под Саратовом.

"По поручению Генеральной прокуратуры РФ организована и проводится проверка соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в учреждениях УФСИН России по Саратовской области. По ее результатам будет дана оценка соблюдению прав осужденных на личную безопасность, а также проверено исполнение сотрудниками уголовно-исполнительной системы своих должностных обязанностей по обеспечению прав лиц, отбывающих наказание", - сообщил Иванов.

В связи с публикацией видео с пытками директор ФСИН России Александр Калашников направил группу сотрудников центрального аппарата в Саратовскую область для проведения проверки. Также Общественная наблюдательная комиссия Саратовской области взяла ситуацию на контроль.

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РоссияСаратовская область
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