Склад с пиломатериалами загорелся в Подмосковье

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пожар начался на складе в пиломатериалами в Малаховке, есть угроза перехода огня на соседние строения и пиломатериалы на открытой площадке. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Двухэтажный склад с пиломатериалами горит на улице Новая, 12 в Малаховке. Строение охвачено огнем по всей площади - 450 кв. м. В данный момент есть угроза перехода огня на соседние два склада, а также пиломатериалы, расположенные рядом на открытой площадке", - сказал собеседник агентства.

Пожарные уже находятся на месте, тушат возгорание. Информация о пострадавших не поступала.