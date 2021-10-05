Обвинение в совершении смертельного ДТП предъявили экс-участковому в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Бывшего участкового в Нижегородской области обвинили в совершении в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в результате которого погибла 30-летняя женщина, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Предъявлено обвинение бывшему участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Дальнеконстантиновскому району в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, совершенного лицом в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения")", - сказано в сообщении.

По данным следствия, утром 3 октября нетрезвый мужчина на трассе в Дальнеконстантиновском районе врезался в прицеп трактора. В результате ДТП пассажир автомобиля - 30-летняя женщина - получила повреждения, причинившие тяжкий вред ее здоровью. После аварии обвиняемый скрылся с места ДТП. "Пострадавшая госпитализирована в больницу, где скончалась от полученных в результате ДТП телесных повреждений", - отметили в СК.

Фигуранта дела задержали, из органов МВД его уволили. Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал. В ближайшее время в отношении него изберут меру пресечения.