В Москве задержали организатора астраханской ОПГ, обвиняемого в похищении бизнесмена

АСТРАХАНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Силовики задержали на территории Москвы организатора астраханской преступной группы, обвиняемого в похищении бизнесмена и вымогательстве 100 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Астраханской области.

Ранее сообщалось, что Астраханский областной суд приговорил к срокам от 10 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима участников организованной преступной группы за похищение бизнесмена и вымогательство 100 млн рублей. Уголовное дело в отношении организатора преступной группы выделено в отдельное производство, он был объявлен в международный розыск.

"Задержан в Москве организатор преступной группы, обвиняемый в похищении бизнесмена и вымогательстве 100 млн рублей. Расследование уголовного дела в отношении местного жителя, по п. "а" ч. 3 ст. 126, п. "а, б" ч. 3 ст. 163 УК РФ "Похищение организованной преступной группой, вымогательство" следственными органами СК РФ по Астраханской области продолжается", - говорится в сообщении.

По данным следствия, местный житель создал на территории Астрахани организованную преступную группу с целью похищения предпринимателя. В нее входило еще три его приближенных, которые занимались сбором информации, слежкой и поиском места, где они планировали удерживать похищенного. 28 августа 2020 года участники группы похитили местного бизнесмена около административного здания по улице Латышева Ленинского района Астрахани, вывезли мужчину на остров вблизи села Яксатово Приволжского района области, где на протяжении нескольких дней удерживали его в палатке со связанными руками и мешком на голове.

Злоумышленники под угрозой убийства астраханца и членов его семьи требовали передать им денежные средства в размере $ 2,5 млн, после чего снизили сумму до 100 млн рублей. После получения согласия от бизнесмена о передаче указанной суммы астраханцы отпустили его для сбора денежных средств. Как отметили в пресс-службе ведомства, предприниматель сразу же обратился в региональное управление ФСБ.