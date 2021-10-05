В Татарстане возбудили дело после смерти двух людей, заблокированных в бане

КАЗАНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Неизвестный в Татарстане заблокировал двух людей в бане, которая сгорела. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ по Татарстану.

Как сообщили в ведомстве, в ночь на 5 октября в ходе тушения пожара в бане в городе Зеленодольске были обнаружены тела 36-летнего мужчины и 32-летней женщины с признаками воздействия высокой температуры. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что дверь бани была заблокирована снаружи ломом.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц")", - сообщили в СК.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.