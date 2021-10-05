СК Белоруссии возбудил дело по факту гибели замглавы правительства Ивановской области

МИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело в связи с гибелью заместителя председателя правительства Ивановской области России Сергея Коробкина в дорожно-транспортном происшествии в Витебской области. Об этом сообщил во вторник Следственный комитет Белоруссии.

"Следственным управлением УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметили в следственном ведомстве.

По данным следствия, утром 5 октября автомобиль Mitsubishi под управлением Коробкина двигался по автодороге Р-20 "Витебск - Полоцк - граница Латвии" по территории Шумилинского района. Около 04:30 (совпадает с мск) автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения, был госпитализирован и через некоторое время от полученных травм скончался, сообщили в СК. Пассажирка не пострадала. По информации ведомства, следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина, изъята запись видеорегистратора, находившегося в автомобиле погибшего.

Погибший в ДТП заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Коробкин курировал вопросы строительства.