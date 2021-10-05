Гособвинение запросило до 21 года фигурантам второго дела о пожаре в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 5 октября. /ТАСС/. Гособвинение во время судебных прений запросило от восьми до 21 года колонии экс-руководителям кузбасского стройнадзора и компании, проводившей реконструкцию ТЦ "Зимняя вишня", при пожаре в котором в марте 2017 года погибли 60 человек. Об этом сообщила журналистам адвокат Анна Воронкина, представляющая интересы потерпевших.

"Государственным обвинением были озвучены размеры наказаний, которые они полагают необходимым назначить в приговоре. В отношении [Светланы] Шенгерей (бывший начальник инспекции Госстройнадзора Кемеровской области) по ч. 3 ст 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" - восемь лет лишения свободы с лишением права занимать должности на срок два года. [Никиты] Чередниченко (учредитель компании, реконструировавшей здание ТЦ) - 18 лет лишения свободы со штрафом в размере 40,4 млн рублей с лишением права в течение трех лет занимать руководящие должности в коммерческих организациях, Комковой Танзиле Камильевне (экс-глава регионального Госстройнадзора) - 21 год лишения свободы", - сказала адвокат. Она также уточнила, что для сына Комковой Эдуарда, который выступал бизнес-партнером Чередниченко, прокуратура попросила наказание в виде 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, Комкова при участии своего сына и Чередниченко получила 7 млн рублей от застройщика - гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат". За взятку Комкова не привлекала компанию к ответственности за проведение работ по реконструкции здания второй очереди "Зимней вишни" без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации. Деньги перечислили в ООО "ИСК "Ресурс" с марта 2013 года по март 2014 года по поддельному договору на проектирование. В последующем сообщники их обналичили.

Кроме того, следствие считает, что Комкова и ее подчиненная Шенгерей не приняли мер по устранению выявленных при проверке в марте 2014 года нарушений при строительстве и реконструкции здания торгово-развлекательного центра. Шенгерей составила акт обследования, в котором содержалась недостоверная информация о якобы выполненных работах в соответствии с проектной документацией, а Комкова его утвердила. После этого здание торгового центра ввели в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.

Приговор по первому делу

Заводский районный суд Кемерово 30 сентября начал оглашать приговор в отношении восьмерых фигурантов дела о пожаре в ТЦ, в том числе пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина. Суд установил, что пожарные и руководители ТРЦ Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев оказали небезопасные услуги и нарушили требования пожарной безопасности. В ходе прений сторон самого строгого наказания - 14,5 года лишения свободы - гособвинение потребовало для гендиректора компании - владельца ТРЦ Богдановой. Самого мягкого - пять и шесть лет колонии - для Генина и Бурсина. Руководитель компании "Системный интегратор", которая обслуживала системы противопожарной безопасности в ТРЦ, Игорь Полозиненко частично признал вину и попросил назначить ему справедливое наказание.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.

Также Следственный комитет ранее направил в суд уголовные дела связанные с трагедией в отношении генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского, начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, а также начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы территориального управления МЧС Григория Терентьева, которые сейчас рассматриваются.