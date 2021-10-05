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В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными

Подозреваемый купировал хвосты и уши двум бродячим щенкам

САМАРА, 5 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, подозреваемого в жестоком обращении с щенками в Чапаевске в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура города Чапаевска проверила законность решения ОМВД России по г. Чапаевску об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях местного жителя признаков состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ ("Жесткое обращение с животными"). В результате постановление отменено", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено в отношении 58-летнего мужчины. Органы дознания установили, что в сентябре в гаражном массиве Чапаевска он купировал хвосты и уши двум бродячим щенкам, причинив им увечья. По данным местных СМИ, животных отвезли в ветеринарную клинику, затем их взяли на попечение волонтеры. Один из щенков позже умер.

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